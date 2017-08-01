Sosa Trabzonspor'da indirime gitti

Trabzonspor'dan daha önce yıllık 4 milyon Euro isteyen Jose Sosa, kulübü Milan'ın kendisini satış listesine koymasıyla geri adım attı.

3 MİLYON EURO'YA İNDİRDİ

Menajeri aracılığıyla bordo-mavililere haber yollayan Arjantinli maestro, 3 milyon Euro seviyesinde bir rakama imza atabileceğini bildirdi.

TRABZON ÜCRETİ YÜKSEK BULDU

Jose Sosa'nın talebini değerlendirmeye alan Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun, bu rakamı da fazla bulduğu ve aşağıya çekmeye çalışacağı öğrenildi.

Sosa'nın istediği ücreti biraz daha istenilen seviyelere indirmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi. Karadeniz ekibi, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödemeyi düşünüyor.