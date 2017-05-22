Spanoulis: 13 bin Türk'e karşı oynamak çok güç

Fenerbahçe - Olympiakos EuroLeague final maçının ardından Vassilis Spanoulis, değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'ye kaybeden Olympiakos'un yıldızı şu ifadeleri kullandı: "Yeterince odaklanamadık ve gücümüzü gösteremedik, bu yüzden kendimizi suçluyor. 13 bin Türk'e karşı oynamak çok güç. Fenerbahçe, böyle yüzdeli üçlük atarken karşı koyamıyorsunuz. Burada oynamak kolay değildir. Eğer SEF'te oynasaydık, neler yapabileceğimizi bir düşünün. Bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar. Takımımla gurur duyuyorum. Bu seviyede kalmaya devam etmeliyiz."

"GELECEK SENEYİ DÜŞÜNECEĞİZ"

"İyi veya kötü, bu takım birçok final oynadı. Her yıl EuroLeague'de bu seviyelere çıkmak kolay değil. Ayrıca, sürekli olarak Final Four'dayız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Gelecek seneyi düşüneceğiz artık. Eğer şampiyon olsaydık, bu yılı başarılı geçirdik diyebilirdik."