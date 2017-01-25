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Spurs seriyi 5 maça çıkardı

NBA'da San Antonio Spurs, Toronto Raptors'ı 108-106 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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Spurs seriyi 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 108-106 yenen San Antonio Spurs, üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'E 6 MAÇLA DEVAM EDİLDİ

Ligde zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'dan yoksun çıktığı maçta, Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Toronto Raptors'ı deplasmanda 108-106 mağlup etti. Arka arkaya 5. galibiyetini alan Spurs'te LaMarcus Aldridge 21 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Patty Mills 18 sayı, 3 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-100

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 121-110

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 106-108

Washington Wizards-Boston Celtics: 123-108

Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-93

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 111-112

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