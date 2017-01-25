Spurs seriyi 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 108-106 yenen San Antonio Spurs, üst üste 5. galibiyetini aldı.
NBA'E 6 MAÇLA DEVAM EDİLDİ
Ligde zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'dan yoksun çıktığı maçta, Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Toronto Raptors'ı deplasmanda 108-106 mağlup etti. Arka arkaya 5. galibiyetini alan Spurs'te LaMarcus Aldridge 21 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Patty Mills 18 sayı, 3 top çalmayla oynadı.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-100
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 121-110
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 106-108
Washington Wizards-Boston Celtics: 123-108
Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-93
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 111-112