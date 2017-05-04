Spurs seriyi eşitledi

San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı 121-96 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

KAWHİ LEONARD'DAN KARİYER REKORU

Spurs'un all-star forveti Kawhi Leonard, yüzde 81 isabetle kaydettiği 34 sayının yanı sıra 8 asistle de kariyer rekorunu kırdı.

Leonard ayrıca 7 ribaunt aldı ve 3 top çaldı. LaMarcus Aldridge 15 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

18 sayı atan Tony Parker ise son çeyrekte dizinden sakatlandı ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk etti. Rockets'ta Ryan Anderson 18 sayı, 8 ribaunt ve yedek oyuncu Eric Gordon 15 sayıyla mücadele etti.

James Harden, yüzde 17,6 isabetle oynadığı maçı 13 sayı, 10 asist, 7 ribauntla bitirdi.