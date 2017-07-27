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1 Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

2 Muslera 3 yıl daha Galatasaray'da Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

3 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

4 Oscar Rodriguez'den son dakikada güzel gol - İZLE Real Madrid'in genç oyuncusu Oscar Rodriguez, yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza attı.

5 Gençağa Meriç: Çubukluyu Burak Yılmaz'a giydireceğiz Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Çubukluyu ona giydireceğiz" dedi.

6 Emre Mor kiralık olarak gidiyor Borussia Dortmund Kulübü, Fenerbahçe'nin de istediği Emre Mor'u Hannover'e kiralık olarak göndermeye karar verdi.

7 Beşiktaş Cyle Larin'i transfer ediyor Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın tavsiyesi üzerine Kanadalı genç futbolcu Cyle Larin'i transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Galatasaray'da 3 transfer daha bitmek üzere Feghouli, Ndiaye ve Fernando ile anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere devam ediyor.

9 Gökhan Gönül: Ben ne yıldızlar gördüm Fenerbahçe'nin yaptığı transferler hakkında konuşan Gökhan Gönül, takım olmanın daha önemli olduğunu söyledi.