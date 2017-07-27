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Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri
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Sturm Graz-Fenerbahçe - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor.

Yeni transferler ve Aykut Kocaman yönetiminde ilk defa Avrupa arenasına çıkan sarı-lacivertliler, Sturm Graz deplasmanından avantajlı bir skorla geri dönmeye çalışacak.

Avusturya'nın Graz şehrindeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak maç beINSPORTS kanalından canlı yayınlanacak. 

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Röcher, Zuli, Jeggo, Hierlander, Zulechner

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