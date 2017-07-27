Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor.
Yeni transferler ve Aykut Kocaman yönetiminde ilk defa Avrupa arenasına çıkan sarı-lacivertliler, Sturm Graz deplasmanından avantajlı bir skorla geri dönmeye çalışacak.
Avusturya'nın Graz şehrindeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak maç beINSPORTS kanalından canlı yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Röcher, Zuli, Jeggo, Hierlander, Zulechner