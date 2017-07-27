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Sturm Graz-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor.

Deplasmanda Sturm Graz ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla geri dönmeye çalışacak.

HANGİ KANALDA?

Avusturya'nın Graz şehrindeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak maç beINSPORTS kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sturm Graz

Siebenhandl
Koch
Schulz
Maresic
lykogiannis
Zulj
Jeggo
Hierlander
Aler
Röcher
Zulechner

Fenerbahçe

Volkan
Şener
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Topal
Josef
Dirar
Ekici
Valbuena
Ahmethan

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