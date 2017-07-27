Sturm Graz-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor.
Deplasmanda Sturm Graz ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla geri dönmeye çalışacak.
HANGİ KANALDA?
Avusturya'nın Graz şehrindeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak maç beINSPORTS kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sturm Graz
Siebenhandl
Koch
Schulz
Maresic
lykogiannis
Zulj
Jeggo
Hierlander
Aler
Röcher
Zulechner
Fenerbahçe
Volkan
Şener
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Topal
Josef
Dirar
Ekici
Valbuena
Ahmethan