Suarez FIFA'yı protesto edecek

2014 Dünya Kupası’na, Luis Suarez’in İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi ısırması damga vurmuştu. FIFA ısırıkı olayının ardından Suarez'e bugüne dek görülmemiş boyutta ağır bir ceza vermişti.

Uruguaylı forvet, 9 milli maçtan men edilmekle kalmamış; 4 ay boyunca antrenmana çıkmasına dahi izin verilmemişti. Suarez, bugün hala aldığı cezanın çok ağır olduğunu düşünüyor.

'KIZIMA YALAN SÖYLEDİM'

Chiellini'yi ısırdığı yolunda kızına yalan söylemek zorunda kaldığını belirten Suarez; "Kızım sürekli neden artık futbol oynamadığımı soruyordu. Ona rakibimi ısırdığımı söyleyemezdim. Sadece ben değil; tüm ailem çok zor günler geçirdik. Herkes hata yapabilir. Ben de bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Ancak bedelini bu kadar ağır ödemek zorunda kalmamalıydım." dedi.

'FIFA'NIN TÖRENİNE KATILMAYACAĞIM'

Rakibini ısırdığı için FIFA’nın kendisine maçlardan men cezası vermesini anlayışla karşıladığını vurgulayan Suarez; "Ancak geçimini futboldan sağlayan bir oyuncuya, antrenman tesislerine giriş yasağı getirilmesini kabul edemem. Bana gerekirse 20 maç ceza verebilirsiniz. Ancak hiçbir oyuncuya, futbol oynama yasağı getirilmemeli. Bu nedenle yılın oyuncusu seçilsem dahi asla FIFA’nın organize ettiği bir ödül törenine katılmayacağım." diye konuştu.