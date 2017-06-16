Suat Kaya Menemen Belediyespor'da kaldı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya'nın durumu netlik kazandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sezon sonunda birçok takımla görüşmelerde bulunan tecrübeli teknik adamın yeni sezonda da sarı lacivertli kulüple yoluna devam edeceği öğrenildi.

Suat Kaya'nın Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le yaptığı görüşmelerin ardından İzmir ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Menemen'den hiç kopmadığını dile getiren Kaya, "Zaten kulübün yaptığı tüm çalışmalarda aktif olarak görev alıyordum" diye konuştu.