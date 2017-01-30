Sunderland Tolgay Arslan'ı istiyor

Devre arası transferinin gözde ismi Tolgay Arslan'a son olarak Sunderland'in kanca attığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un teklif götürdüğü 26 yaşındaki oyuncunun adı bu kez de Sunderland ile birlikte anılmaya başladı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Premier Lig'de son sırada bulunan ve dipten kurtulmak için iyi bir orta sahaya ihtiyaç duyan Sunderland'in Beşiktaş'ın kapısını çaldığı yazıldı.

LENS'LE TAKAS EDİLEBİLİR

Fenerbahçeli Jeremain Lens'in bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibinin orta sahadaki boşluğu Beşiktaş'ta oynayan Tolgay Arslan ile doldurmak istediğini yazdı.

Beşiktaş yönetiminin ise Tolgay'ı, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lens ile takas etmek istediği belirdildi.

4 milyon Sterlin'lik bir operasyon hazırlığındaki Sunderland'in Tolgay'ı sürpriz bir takasla da kadrosuna katabileceği belirtildi.



