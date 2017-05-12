Suprs batı konferansında finale yükseldi

NBA Batı Konferansı yarı final serisi 6. maçında San Antonio Spurs, deplasmanda Houston Rockets'ı 114-75 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve adını konferans finaline yazdıran taraf oldu.

HARDEN 10 SAYI ATABİLDİ

Maçın hemen başında skor üstünlüğünü ele alan Spurs, mücadele boyunca ortaya koyduğu muhteşem savunma performansıyla rakibinin adeta başını döndürdü. Rockets'ın en önemli hücum silahı James Harden'ı pasifize eden konuk ekip, MVP ödülünün en güçlü adayları arasında yer alan Harden'a maç boyunca sadece 10 sayı şansı tanıdı.

Saha içi isabet oranı 2/11'de kalan Harden sezonun kendi adına en düşük sayı performansına imza atarken, aynı durum toplam 75 sayı üreten takımı Rockets için de geçerliydi. Normal sezonda sadece 5 maçta 100 sayıdan az skor üreten Rockets, bu mücadeleyle birlikte yarı final serisinde oynadığı 6 maçın 3'ünde 100 sayı barajını aşamadı.

Zorlu Houston deplasmanına iki yıldızından yoksun çıkan Spurs için alınan farklı galibiyet bu yönüyle da ayrı bir anlam taşıyor. Sakatlıkları bulunan Kawhi Leonard ve Tony Parker'ın yokluğunda ne yapacakları merakla beklenen Gregg Popovich'in öğrencileri, ortaya koydukları performansla yıldızlarını aramadı. Spurs'ün galibiyetinde başrolü oynayan isim, 34 sayıyla kendi sezon rekorunu kıran LaMarcus Aldridge oldu.

Leonard yerine maça ilk 5'te başlayan Jonathan Simmons'un 18 sayılık katkıda bulunduğu Spurs'te Pau Gasol 10 sayı 11 ribaunt, oyuna kenarda başlayan Dejounte Murray de 11 sayı 10 ribauntla double-double yaptı.