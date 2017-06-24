Taffarel Galatasaray'ın yeni transferi Maicon'u anlattı

Kaleci ve antrenör olarak uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eden Claudio Taffarel, Galatasaray'a transferi an meselesi olan Maicon Roque ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İKİ AYAĞINI BİRDEN KULLANABİLİYOR

Brezilyalı efsane, vatandaşı için övgü dolu ifadeler kullandı. Taffarel, "Maicon çok kaliteli ve yetenekli bir futbolcu. Portekiz'de oynamak için Brezilya'dan ayrıldı ve Porto'ya kaptan oldu. Ardından yeniden ülkesine döndü. Her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Güçlü ve lider özellikli. Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağından şüphem yok. Eğer gelirse, muhteşem bir transfer olur" dedi.