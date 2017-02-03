Taha Akgül: Altın madalyalarıyla dolu bir yıl olacak

Milli sporcu, Serbest Güreş Milli Takımı'nın Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İYİ OLDU

Yeni yılda ilk müsabakalarına Türkiye Şampiyonası'nda çıktığını hatırlatan milli sporcu, "Antrenman yapamamam nedeniyle Türkiye Şampiyonası önemliydi. Sanırım bir olimpiyat şampiyonunun Türkiye Şampiyonası'nda güreşmesi tarihte bir ilk oldu." dedi

2017 ALTIN MADALYALARIYLA DOLU OLACAK

Şampiyonada yer almayı istemesinin sebeplerini de açıklayan Taha, "Ayaklarımın yere basması ve rehavetten bir an önce kurtulabilmek için Türkiye Şampiyonası'na girdim ve şampiyon oldum. 2017 yılının ilk altın madalyasını orada aldım. Bundan önceki sezonlarda da önce Türkiye Şampiyonası'na daha sonra Yaşar Doğu Turnuvası'na girmiş ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmiştim. Seriyi bozmak istemedim. Bu sezon da Türkiye Şampiyonası, Yaşar Doğu Turnuvası'ndan sonra Sırbistan'da 5. Avrupa şampiyonluğu hedefim var. 2017 de altın madalyalarla dolu bir yıl olacak." diye konuştu.