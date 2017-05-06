Taha Akgül: Emaneti geri aldım

Güreş milli takımını, Atatürk Havalimanı'nda sporcuların aileleri ve yakınları alkışlarla karşıladı.

EMANETİ GERİ ALDIM

Erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya alarak kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşamıştım. O yüzden orada başarısız oldum ama bu sene emaneti geri aldım. Dört Avrupa şampiyonluğum vardı, bu beşincisi oldu. Serbest güreş tarihinde bu bir rekor. Şu anda son Avrupa, son dünya ve son olimpiyat şampiyonu sporcuyum." diye konuştu.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİK KÜÇÜMSENMEMELİ

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Sırbistan'da önemli bir başarı elde ettiğini belirten milli güreşçi, "Serbest takımımız 3 altın, 2 bronz madalya kazandı. 24 yıl sonra böyle bir başarı yakalayabildik ve takım sıralamasında üçüncülüğü elde ettik. Bu küçümsenmeyecek bir başarıdır. Serbest takım olarak 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5 madalya sözü veriyorum. Jenerasyonumuz değişti ve bütün sıkletlerde şampiyonluğa adayız." ifadelerini kullandı.