Talisca: Beşiktaş'tan teklif gelirse kabul ederim

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yendiği ve şampiyonluğu garantilediği maçta 2 müthiş gol atan Talisca, maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkça belirtti.

"TRANSFER AÇIKLAMASI"

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'tan 3 yıllık teklif gelse ne yaparsın sorusuna; "Yeni sözleşme teklifi gelirse imzayı tabii ki atarım. Bu durum başkana bağlı'' dedi.

Talisca, şampiyonluk içinse ''Çok mutluyuz. Çok zor bir sezon oldu ama tüm zorlukları aştık. Bunu da takım olarak yaptık'' sözlerini kullandı.