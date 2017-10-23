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Tarık Ongun derbide yaşanan olayla ilgili konuştu

Derbide kafasına gelen su şişesi nedeniyle yere yığılan yardımcı hakem Tarık Ongun, "Boş anıma denk geldi" dedi.

Tarık Ongun derbide yaşanan olayla ilgili konuştu
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Spor Toto Süper Lig 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Yan hakem kafasına gelen madde nedeniyle yerde kaldı.

57. dakikada yaşanan olay sonrası maç bir süre duraklarken Cüneyt Çakır'ın derbi maçtaki yardımcılığını üstlenen Tarık Ongun, yaşananları anlattı...

BOŞ ANIMA DENK GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Ongun TFF yetkililerine olayı şöyle konuştu: "Bir anda su dolu pet bardak bana isabet etti. Ne olduğunu anlayamadım ve kendimi yerde buldum. Boş anıma denk geldiği için sendeleyince dengemi kaybederek yere düştüm. Daha sonra kendime geldim ve devam edebilecek gibi hissettiğim için devam ettim."



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