Tenisin zirvesindeki isim teknik direktör olmak istiyor

İngiliz basınına konuşan erkeklerde dünya 1 numarası Andy Murray, tenisi bırakmasının ardından sporun içinde kalarak oyuncu yetiştirmek istediğini belirtti.

"FUTBOLLA İLGİLİ BİR ŞEYLER YAPABİLİRİM"

Futbol maçlarına yoğun ilgisi olduğunu vurgulayan ve tenis kariyerinin ardından bu alana geçebileceğini vurgulayan 29 yaşındaki sporcu, "Teniste kalırsam yeni oyuncular yetiştirmek isterim ama futbolla ilgili bir şeyler yapabilirim. Çok fazla maç izliyorum ve bu spora düşkünlüğüm çok fazla. Tenisten sonra futbola yoğunlaşmak istiyorum." diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜK YAPACAĞIM"

Emekliliğin ardından bir süre ailesiyle ilgileneceğini de kaydeden Murray, "Yeni branşımı belirleyince antrenörlük yapacağım. İlk olarak ailemle zaman geçireceğim. Çocuklarımın büyümesini gözlemlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SIR ÜNVANI İÇİN BİRAZ DÜŞÜNDÜM"

Sene sonunda İngiltere'de şövalye unvanıyla onurlandırılmasını da değerlendiren Büyük Britanyalı tenisçi, teklifi kabul etmeden önce tereddüt yaşadığını itiraf etti.

Yaşadığı süreci anlatan Murray, "Miami'de antrenman kampındaydım. Sabah uyandım ve teklifi kabul edip etmeyeceğim soruldu. Bu durumu, bana çok yakın olanlarla paylaştım. Çok büyük bir onurdu ve hayatımda daha fazla sorumluluk alacağım bir sürece başlayacaktım. Çok gencim, hala yarışın içindeyim ve korttaki performansımı hiçbir şeyin engellemeyeceğine emin olmalıyım. Bu nedenle unvanı kabul ederken bi̇r süre düşünmem gerekti̇." yorumunu yaptı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Sir" unvanıyla onurlandırılan Murray, geçen yıl 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanırken, Wimbledon'dan da zaferle ayrılmıştı. Tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic'i geçerek dünya sıralamasında da zirveye yerleşen Murray, yaşayanlar arasında şövalye unvanını kazanan en genç kişi olarak adını Büyük Britanya tarihine yazdırmıştı.