Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Beşiktaş'ın UEFA Kupası finalinde olabileceğini kaydeden Terim, şu ifadeleri kullandı:

"MANU'NUN MÜZESİNDE BU KUPA YOKTU"

"Az önce eşime de söyledim.. 'Ya Fulya, Beşiktaş da şu an burada olabilirdi, çok hak ettiler, çok iyi oynadılar' dedim. Ortada bir kupa var ise, bunu alıyorsanız, mutlaka önemli işler yapmışsınızdır. Binlerce kulüp, hoca var. Kupası olmayan çok kişi var. Manchester'ın müzesinde UEFA Kupası yok. Şampiyonlar Ligi var. Eee UEFA da olsa kötü mü olur?"





"TENEKE KUPASI BİLE OLMAYAN VAR"

UEFA Kupası'nın da önemli bir kupa olduğunu vurgulayan Terim, "Hangi kupayı alırsanız alın, büyük emek var. Teneke kupası bile olmayanlar var, onlar ne yapacak? En büyüğü tabii ki Şampiyonlar Ligi. Sonra UEFA, sonra kendi liglerindeki kupalar. Hiçbir ciddi başarı tesadüf değildir ve ciddi başarılar emek ister." dedi.