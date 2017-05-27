TFF'den statlara Arena değişikliği

TFF'nin resmi internet sitesinde bulunan program bölümünde, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Arena'nın adı Vodafone Stadyumu olarak yer aldı.
Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'nın ismi Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor'un rakiplerini ağırladığı Bahçeşehir Okulları Arena'nın adı ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu olarak yazıldı.
TFF 1. Lig'e veda eden Şanlıurfaspor'un iç saha maçlarını yaptığı GAP Arena'nın ismi ise GAP Stadyumu olarak değiştirildi.