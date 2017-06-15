50. yılda şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

KİRALANACAK

Belçikalı 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Theo Bongonda İstanbul'a geldi. Teo Bongonda'nın sağlık kontrolüne girmesinin ardından bordo- mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 Milyon Euro’luk bir bonservisi olan 21 yaşındaki genç oyuncu için Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralık formülünü kullanacak. Bu sezon La Liga'da 30 maça çıkan Bongonda 1 gol 3 asist yapma başarısını gösterdi.