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Theo Bongonda İstanbul'a geldi

Trabzonspor, yeni transferi Belçikalı Theo Bongonda'yı İstanbul'a getirdi.

Theo Bongonda İstanbul'a geldi
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50. yılda şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

KİRALANACAK

Belçikalı 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Theo Bongonda İstanbul'a geldi. Teo Bongonda'nın sağlık kontrolüne girmesinin ardından bordo- mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 Milyon Euro’luk bir bonservisi olan 21 yaşındaki genç oyuncu için Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralık formülünü kullanacak. Bu sezon La Liga'da 30 maça çıkan Bongonda 1 gol 3 asist yapma başarısını gösterdi.

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