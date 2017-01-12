Theofanis Gekas: ''Biz şampiyon olacağız''

TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'un, devre arasında İsviçre'nin Sion takımından transfer ettiği Yunan golcü Theofabis Gekas, ''Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek olmalarını istiyorum. Çünkü biz şampiyon olacağız.'' dedi.

Sivasspor'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında Gekas, "Bana Süper Lig'e çıkma hedefi anlattılar. Bu süreçte teklifi kabul ettim ve Sivasspor'a geldim" diye konuştu.

SİVASSPOR BÜYÜK BİR KULÜP

Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu Süper Lig'de oynadığı dönemden de bildiğini ifade eden Yunan golcü, ''İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor birinci olarak Süper Lig'e çıkacak" ifadelerini kullandı.

ÇOK İYİ BİR TAKIMA SAHİBİZ

Tecrübeli oyuncu sözlerine şöyle devam etti: ''İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor birinci olarak Süper Lig'e çıkacak.Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini istiyorum; çünkü biz Şampiyon olacağız."