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THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova üçüncü oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın CSKA Moskova takımı, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i yendi.

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Bu sonuçla THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni CSKA Moskova 3, Real Madrid ise 4. sırada tamamladı.

Mücadelenin başında Jackson ve Vorontsevich'in basketleriyle 5-0'lık seri bulan CSKA Moskova, 5. dakikayı 7-3 önde geçti. Düşük tempoda devam eden mücadelede takımlar skor üretmekte zorlandı. Teodosic, Higgins ve Hines ile basketler bulan Rus temsilcisi, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 8-18. Kalan sürede üstünlüğünü devam ettiren CSKA Moskova, ilk periyodu 23-10 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Teodosic'in yönlendirdiği CSKA Moskova, Fridzon ve Higgins'in skorer oyunuyla 18. dakikada farkı 21 sayıya (20-41) çıkardı. Real Madrid, Llull, Ayon ve Nocioni'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı ve periyodun son dakikasına 13 sayı geride girdi: 28-41. Mücadelenin ilk yarısı, CSKA Moskova'nın 45-32 üstünlüğüyle sona erdi.



Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında Taylor ve Randolph ile etkili olan İspanyol temsilcisi, 23. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 39-47. Rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermeyen ve 25. dakikayı 56-44 üstün geride bırakan CSKA Moskova, periyodu da 69-56 önde tamamladı.

Üstün götürdüğü maçın son çeyreğinde rakibinin konsantrasyonunu kaybetmesiyle rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, parkeden 24 sayı farkla 94-70 galip ayrıldı.

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