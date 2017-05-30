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Tiger Woods tutuklandı

Ünlü golfçü Tiger Woods'un son dönemdeki skandallarına bir halka daha eklendi.

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Tiger Woods tutuklandı

Tiger Woods, alkollü araç kullandığı şüphesiyle Florida'da tutuklandı. Yaklaşık 4 saat karakolda tutulan 41 yaşındaki golfçü, ardından yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Woods karakol çıkışı alkol kullandığını reddetti. 5 hafta önce belinden bir operasyon geçiren Woods, aldığı ilaçların beklenmedik yan etkisi nedeniyle direksiyon başında alkollü gibi göründüğünü savundu.

Yine de yaptığının tehlikeli olduğunu kabul eden Woods; "Bu şekilde direksiyon başına geçmemeliydim. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi. Kariyeri boyunca 14 büyük turnuva kazanan Woods, 2008 yılından bu yana önemli bir başarı elde edemedi.

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