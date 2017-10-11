Tite: Medel Neymar'ın annesine küfür etti

Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Şili'yi mağlup ederek rakibinin Rusya'daki finallere gitme umudunu noktaladı.

Maçın ardından ise ev sahibi ekibin teknik direktörünün gündeminde, Şili forması giyen Beşiktaşlı Gary Medel vardı.

Sambacıların yıldızı olan ve maçtaki üç golden birinin asistini yapan Neymar'ın Medel'in ettiği küfürün hedefi olduğu iddia edildi. Brezilya Teknik Direktörü Tite, PSG'li futbolcunun gördüğü sarı kartın sorulması üzerine Gary Medel'i eleştirmeye başladı.

MEDEL NEYMAR'IN ANNESİNE KÜFÜR ETTİ

Futbolcusunun soğukkanlı reaksiyonunu anlatan Tite, "Devre arasında ne yaşandığını biliyoruz. Bazen adam annenizi, Neymar'ın annesini ya da benim annemi rencide ettiğinde bunu göğsünüzde yumuşatmanız gerekir. Özel olarak Medel'den bahsediyorum. Sahaya çıkmanız ve soğukkanlılığınızı sürdürmeniz gerekir" dedi.