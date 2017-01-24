Togolu kalecinin evi yağmalandı

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Togo'nun kalecisi Kossi Agassa'nın performansını yeterli bulmayan bir grup taraftar, milli file bekçisinin evini yağmaladı.

SONUÇTA FUTBOL

Togo emniyetinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin Togo'nun başkenti Lome'deki evinin taraftarlarca yağmalandığı ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Afrika Kupası'nda Togo'nun Fas'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın hemen ardından olayın gerçekleştiği ve evin gözetim altında tutulduğu da bildirildi. Togo Teknik Direktörü Claude le Roy ise Agassa'nın yağmalama olayından dolayı duygusal olarak olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "Hepimiz onu destekliyoruz. Sonuçta futbol, sadece bir oyundur. Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında oynamak istemezse, kararına saygı duyacağım." ifadelerini kullandı.

C Grubu'nda Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bugün Gabon'daki d'Oyem Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Togo'nun çeyrek finale kalma şansını sürdürebilmesi için rakibini yenmesi gerekiyor.