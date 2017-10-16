Tolga Ciğerci için yoğun çaba harcanıyor

Süper Lig'in 8. Haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Galatasaray'da moraller yerinde.

22 puan ile nağmalup olarak liderlik koltuğunda bulunan sarı kırmızılılarda hem Gomis'in 2 maç aradan sonra golle buluşması hem Selçuk İnan'ın performansı teknik direktör Igor Tudor'un yüzünü güldürdü.

SELÇUK SON DERECE MUTLU

Garry Rodriguez'in yerine 32. dakikada oyuna giren ve galibiyetin önemli pay sahiplerinden biri olan Selçuk'un da son derece mutlu olduğu gelen haberler arasında.

Öte yandan Galatasaray topladığı 22 puanla kendi adına son 12 yılın en iyi performansına ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunun ardından 8. haftalar itibarıyla ilk kez 22 puana ulaştı.

DERBİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile derbi mücadelesinde karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızlılar Atiker Konyaspor maçının ardından izin yapmadan derbi çalışmalarını sürdürüyor.

TOLGA İÇİN YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Sakatlığı sebebiyle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında riske edilmeyen ve dinlendirilen Tolga Ciğerci konusunda sağlık ekibinin vereceği rapor belirleyici olacak. Tolga'nın derbide forma giymesi için yoğun bir çaba harcanıyor.