Tolgay Arslan için milli takım yolu açıldı

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan'a milli takım yolu açılıyor. Daha önce Almanya Milli Takımı'nda forma giyen ancak kararını değiştirerek Türkiye için oynamak istediğini dile getiren ve bu konuyla ilgili FIFA'ya başvuru yapan Tolgay Arslan'a emsal olabilecek bir karar verildi.

SCHELOTTO EMSAL OLACAK

Arjantin doğumlu olan Ezequiel Schelotto daha önce İtalya Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen şu anda Arjantin Milli Takımı'nda oynamak istedi ve FIFA'ya başvuru yaptı.

FIFA, oyuncuyla ilgili kararını verdi ve Arjantin için oynamasına izin çıktı. Ezequiel Schelotto için verilen kararın Tolgay Arslan için de emsal olabileceği konuşuluyor.

Tolgay Arslan, Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirterek FIFA'ya gideceğini söylemişti. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de yaptığı açıklamada "Bu konuda Tolgay'a gerekli kolaylığı sağlarız" demişti.