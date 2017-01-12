Trabzon Mehmet'i Beşiktaş'a verdi

Beşiktaş, Olcay Şahan Trabzonspor'a transferi sonrası Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a gidişine onay veren siyah beyazlı kulüp, Ekici ile gelecek sezon başından itibaren başlayacak bir anlaşmaya imza atacak.

BİR MİKTAR PARA DA ÖDENECEK

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Olcay'ın yanı sıra bordo mavili ekibe bir miktar ödeme yapacak. Bu şartlar karşılığında Ekici'nin bonservisini alacak olan siyah beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

SEZON SONU GELECEK

Bu anlaşmanın devre arası transfer döneminde yapılmasına ve Olcay'ın bordo mavili forması giymeye başlamasına rağmen Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalacak.

Anlaşmanın resmiyete kavuşması halinde açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

BABASI DOĞRULADI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana Ekici'nin babası Hacı Ekici, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüştük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda Beşiktaş'a gidecek" dedi.