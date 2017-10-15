Trabzonspor Akhisar'dan fark yedi

Spor Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor evinde Akhisarspor'u konuk etti.

TRABZON'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Ligde toplam 2 galibiyeti bulunan Trabzonspor, kötü gidişata son vermek için Akhisar karşısına çıktı. Ancak işler bordo-mavilelerin beklediği gibi gitmedi.

AKHİSAR 6 ATTI

Konuk ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıya geri dönüş umuduyla çıkan Karadeniz ekibi Abdülkadir'le farkı 2'ye indirdi. Akhisarspor ise buna karşılık 3 gol daha atarak durumu 6-1 yaptı.

Mücadele konuk ekip Akhisarspor'un 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Akhisarspor puanı 16'ya çıkarırken, Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.

ERSUN YANAL İSTİFA

Öte yandan statta bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Ersun Yanal istifa tezahüratları yaptı.