Trabzonspor Gökhan İnler'i transfer ediyor

Trabzonspor' dan Gökhan İnler hamlesi...

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Leicester City'den transfer olan Siyah-Beyazlı oyuncu bir türlü aradığı şansı bulamadı.

1 MİLYON EURO VERİLECEK

Şenol Güneş'in takımda pek düşünmediği 32 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Bordo-Mavili yönetimin Gökhan İnler için Beşiktaş'a 1 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

FFP NEDENİYLE SATILACAK

Finansal Fair Play engeli nedeniyle elde ettiği bonservis geliri kadar harcama yapabilen Beşiktaş'ın bu teklife sıcak bakması bekleniyor. Başkan Usta'nın bu transfer için Başkan Fikret Orman'la görüşme yapacağı öne sürüldü.

ERSUN YANAL DA GÖKHAN'I İSTİYOR

Gökhan İnler'in düzenli olarak forma şansı bulacağı bir kulüpte oynamak istemesi bu transferde Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Beşiktaş'tan geçen sezonun ikinci yarısında Olcay Şahan'ı alan Trabzonspor'un iyi ilişkiler içersinde olduğu Siyah-Beyazlı kulüple anlaşması bekleniyor. Bu transferi Ersun Yanal da çok istiyor..