Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Trabzonspor'un 4 maçlık galibiyet serisi Aytemiz Alanyaspor önünde sona erdi.
21. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan bordo mavililer rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
KALECİ HAYDAR DEVLEŞTİ
Trabzonspor maç boyunca Aytemiz Alanyaspor önünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, Haydar Yılmaz kalesinde adeta devleşti.
Maç boyunca Trabzonspor'un önemli ataklarında kalesini gole kapatan Haydar maçın da adeta yıldızı oldu.
TRABZON PUANINI 31'E YÜKSELTTİ
Trabzonspor bu beraberliğin ardından puanını 31'e Aytemiz Alanyaspor da 22'ye yükseltti.