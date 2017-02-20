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Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı
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Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Trabzonspor'un 4 maçlık galibiyet serisi Aytemiz Alanyaspor önünde sona erdi.

21. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan bordo mavililer rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

KALECİ HAYDAR DEVLEŞTİ

Trabzonspor maç boyunca Aytemiz Alanyaspor önünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, Haydar Yılmaz kalesinde adeta devleşti.

Maç boyunca Trabzonspor'un önemli ataklarında kalesini gole kapatan Haydar maçın da adeta yıldızı oldu.

TRABZON PUANINI 31'E YÜKSELTTİ

Trabzonspor bu beraberliğin ardından puanını 31'e Aytemiz Alanyaspor da 22'ye yükseltti.

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