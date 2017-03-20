Trabzonspor'dan desibel rekoru denemesi

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Arena'da Beşiktaş ile oynanacak maçta taraftarı ses rekoru kırmaya davet etti.

ŞİMDİ SIRA SES REKORUNDA

Galatasaray karşılaşmasıyla iç saha seyirci rekoru kıran bordo-mavili taraftarlara seslenen Aksoy, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oynanan futbol, taraftar, horon, kolbastı ve atmosfer muhteşemdi. Medical Park Arena'da taraftar rekorumuzu kırdık. Şimdi sırada ses rekoru var. Beşiktaş maçında Guinness ses rekorunu kırmaya var mısınız? Beşiktaş ile 8 Nisan'da Medical Park Arena'da oynayacağımız maçta tek yürek, tek ses olup fırtınanın gücünü ve sesini tüm dünyaya duyuralım."