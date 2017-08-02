Trabzonspor'dan Sissoko harekatı

50. yılda şampiyonluğu hedefleyen ve taraftarlara heyecanlandıracak bir yıldız transfere imza atmak isteyen Bordo-Mavililer, Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Mousa Sissoko'yu gündemine aldı.

Yönetimin 27 yaşındaki oyuncu ile temas kurduğu, kısa süre içinde ise Başkan Muharrem Usta'nın İngiltere'de Sissoko ve kulübü Tottenham ile görüşeceği öğrenildi. Usta'nın bu transferi gerçekleştirme konusunda ısrarcı olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR KİRALAMAK İSTİYOR

Fırtına'nın istediği Sissoko, geçen sezonun başında Tottenham'dan Newcastle'a 35 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Tottenham'da 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki sezonun planlamasında yer almadığı konuşuluyor. Bu durumu fırsata çevirmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi ise yıldız ismi uygun bir fiyata kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.