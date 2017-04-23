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Tudor 3 futbolcuyu derbi kadrosuna almadı

Galatasaray'da bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Tudor, Chedjou, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü maç kadrosuna almadı.

Tudor 3 futbolcuyu derbi kadrosuna almadı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Igor Tudor 3 oyuncuyu kadroya dahil etmedi.

3 FUTBOLCU KADRODA YOK

Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

Florya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe U21 müsabakasının ilk yarısını izleyen Chedjou, daha sonra kendisine ait aracıyla tesisleri terk etti.

SENEYE YOKSUNUZ MESAJI

Teknik direktör Igor Tudor, kritik derbi öncesinde Chedjou, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü kadroya almayarak gelecek yıl yoksunuz mesajı verdi.

Chedjou daha önce sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı, Cavanda ve Sinan Gümüş de Tudor'un gelecek planlarında yer almıyor.

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