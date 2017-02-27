Tudor: Beşiktaş'ı abartmayın

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, futbolcularına rakip Beşiktaş’ı anlatırken, motive edici bir de konuşma yaptı.

BEŞİKTAŞ'I ABARTMAYIN

Günlerdir bu maça hazırlandıklarını dile getiren Hırvat çalıştırıcının, “Bu maçla beraber bir seçim yapacağız. Ya vazgeçeceğiz ya da bu yarışta var olacağız. Tercih sizin. Bugüne kadar oynanan maçlar ve bundan sonrası... Buraya kadar gelmiş bir takım var. Ancak kırılma noktasındayız. Beşiktaş saygı duyulacak bir ekip ama yenilmeyecek bir takım değil. Karabük’le bunu başardık. Sizin kaliteniz ortada. Beşiktaş’ı gözünüzde büyütmeyin ve abartmayın. Zayıf noktaları var ve bunları değerlendirebilirsek kazanırız” dediği belirtildi.

Maç önü toplantılarının 5 dakika sürdüğünü dile getiren Igor Tudor, “10-15 dakikalık konuşmalara inanmıyorum. Oyuncular konsantrasyonlarını kaybediyorlar. Sözler toz olup uçup gidiyor. Gerçekler daha önemli” dedi.

BASKILI BAŞLAYIN

Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi.

Maça baskılı başlayıp, ilk 30 dakikada bulunacak gol ya da gollerle rakibinin gardını düşürmeyi planlayan tecrübeli hoca, talebelerinden de 'tempolu futbol' istedi.

SİNİRLERİNİZE HAKİM OLUN

Oyuncularla yaptığı toplantıda F.Bahçe derbisinde yaşananlardan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Güneş, "İyi olan, iyi oynayan ve yarışta avantajlı bulunan taraf biziz. Bu yüzden sinirlerimize hakim olmalı, sakinliğimizi koruyarak, sadece oyunumuza odaklanmalıyız" diye konuştu.