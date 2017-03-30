Tudor Beşiktaşlı futbolcularla langırt oynamak istemedi

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sponsoru olan Lukoil firmasının TÜYAP fuarındaki standının bugün özel konukları vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Ahmet Çalık ile birlikte Lukoil standını ziyaret etti. Tudor ve Ahmet Çalık, Lukoil yöneticileri ile istek üzerine kısa bir langırt maçı oynayıp 3-1 galip geldi.

LANGIRT OYNAMAK İSTEMEDİ

G.Saray'ın ardından 15 dakika sonra Lukoil'in kurduğu Beşiktaş standına siyah beyazlı futbolcular Cenk Tosun ile birlikte Atınç Nukan geldi. Standa oturan ve firma yöneticileri ile sohbet edip fotoğraf çektiren Beşiktaşlı iki futbolcu hemen iki yan standında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un yanına uğramadı.

Sponsor firma yöneticileri, Tudor'a, "Beşiktaşlı futbolcular ile langırt oynar mısınız?" diye sordu, Hırvat teknik adam olumsuz yanıt verdi.