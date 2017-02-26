Tudor'dan Muslera'ya: Yan toplarda kalede durma

Bu sezon ligin en çok kafa golü yiyen takımı olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor takımın makus talihini değiştirmek istiyor.

ÇİZGİDE KALMA

Derbi öncesinde en çok duran top savunması üzerinde duran Hırvat hoca, dünkü idmanda defans ve hücum oyuncularını özel olarak çalıştırdı. Futbolcularına hem adam adama hem de alan savunması yaptıran Tudor'un şakayla karışık olarak "Derbide duran toptan gol yemek yasak" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Aurelien Chedjou'nun takıma dönmesi duran top savunması konusunda Tudor'un elini güçlendirirken, genç hoca Muslera'ya da "Çıkabildiğin tüm toplara çık. Çizgide kalma" uyarısını yaptı.