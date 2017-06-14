Tunay Torun Başakşehir'de

Transfer dönemimin flaş takımı Başakşehir, Chedjou ve Elia'nın ardından bir transfer daha yaptı ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Tunay Torun'u sağlık kontrolünden geçiren Başakşehir, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki forvet/sağ kanat Tunay Torun, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da toplam 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asistin altına imza attı.

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Geçtiğimiz sezon kanatlarda görev yapan Edin Visca ve Cengiz Ünder'in çok fazla maç oynadığına değinen Avcı; "Visca 3 senedir 34'er maç oynuyor, Cengiz bu sene 47-48 resmi maç oynadı. Ama alternatif seçeneğimiz yoktu, bu yükü çok taşıdılar. Elia, Edin Visca ve Cengiz gibi kenar oyuncularıyla hem kaliteyi hem rekabeti arttırmayı hedefliyoruz bu nedenle Elia'yı transfer ettik. Belki bir kenar oyuncusu daha alabiliriz." şeklinde konuşmuştu.