Türkiye-Finlandiya maçı hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında Finlandiya ile karşılaşıyor.

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Antalya Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande.

Kapasitesi 33 bin kişi olan Antalya Stadı'ndaki karşılaşma için satışa sunulan biletlerin tamamı daha önce tükenmişti.

İlk dört maçında topladığı 5 puanla dördüncü sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, 1 puan ve averajla beşinci durumdaki Finlandiya karşısında galibiyeti hedefliyor.

I Grubu'nda ayrıca saat 22:45'te Kosova-İzlanda ve Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmaları oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Volkan, Gökhan, Ömer, Mehmet, İsmail, Selçuk, Oğuzhan, Emre Mor, Arda, Volkan, Cenk

Finlandiya: Hradecky, Saksela, Lam, Moisander, Uronen, Schüller, Lod, Hatemaj, Forsell, Pukki, Pohjanpalo