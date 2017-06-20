Türkiye Grand Prix'si 2018'de yok

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşması kararlaştırıldı.
2018 TAKVİMİ AÇIKLANDI
Daha önce açıklandığı gibi Malezya'nın çıkarıldığı 2018 taslak takvimine, bu yıldan farklı olarak Fransa ve Almanya Grand Prix'leri eklendi. 8 Nisan'da yapılması planlanan Çin ve 16 Eylül'de yapılması planlanan Singapur yarışlarının ise düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ticari hak sahipleriyle anlaşılmasına bağlı olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Nisan'da Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Chase Carey'i kabulü sonrası şampiyonaya ev sahipliği yapma ihtimali gündeme gelen Türkiye'ye ise takvimde yer verilmedi. Türkiye'nin 2018 takvimine dahil edilmesi ve İstanbul Park pistinin ev sahipliği için Formula 1 Türkiye yarışı, Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı.
2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
25 Mart: Avustralya
8 Nisan: Çin
15 Nisan: Bahreyn
29 Nisan: Azerbaycan
13 Mayıs: İspanya
27 Mayıs: Monaco
10 Haziran: Kanada
24 Haziran: Fransa
1 Temmuz: Avusturya
8 Temmuz: Büyük Britanya
22 Temmuz: Almanya
29 Temmuz: Macaristan
26 Ağustos: Belçika
2 Eylül: İtalya
16 Eylül: Singapur
30 Eylül: Rusya
7 Ekim: Japonya
21 Ekim: ABD
28 Ekim: Meksika
11 Kasım: Brezilya
25 Kasım: Abu Dabi