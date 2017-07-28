Türkiye hentbolda İşitme Engelliler Olimpiyat şampiyonu

Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasının ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

YENİ SPOR BAKANINDAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan hentbolcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk dega takım oyunlarında (Futbol, hentbol ve voleybol) finale çıktık. Bugün oynanan voleybol ve hentbol maçlarımızı kazanarak şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz, inşallah futbolda da kazanıp şampiyon olacağız. Hentbol Milli Takımımızın şampiyonluğa ulaşmasında emeği geçen sporcu kardeşlerimi ve değerli hentbol camiasını en içten ve kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bize bu sevinci yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun."