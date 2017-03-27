Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.
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Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek.
Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye
Harun
Şener
Ahmet
Çağlar
Güray
Serdar Gürler
Okay
Emre Çolak
Emre Mor
Cengiz
Enes Ünal
Moldova
Namasco
Epureanu
Catalin
Racu
Bolohan
Gatcan
Cebotaru
Andronic
Antoniuc
Mihaliov
Ginsari