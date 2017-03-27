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Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda

Finlandiya'yı 2-0 yenerek gruptaki şansını artıran A Milli Takımımız, bu akşam Moldova ile bir hazırlık maçı yapacak.

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Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA?

Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek.

Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye

Harun
Şener
Ahmet
Çağlar
Güray
Serdar Gürler
Okay
Emre Çolak
Emre Mor
Cengiz
Enes Ünal

Moldova

Namasco
Epureanu
Catalin
Racu 
Bolohan
Gatcan
Cebotaru
Andronic
Antoniuc
Mihaliov
Ginsari 

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