Türkiye-Moldova maçının biletleri tükendi

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Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Ligde ve Avrupa'da yarıştan kopan F.Bahçe'de istifası beklenen Başkan Aziz Yıldırım'ın Mayıs 2018'e kadar görevde kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.

Podolski'nin kaça satıldığı belli oldu

Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor'da karşılaşma sonrası sopa ve bıçaklarla futbolculara saldıran taraftarların görüntüleri ortaya çıktı.

Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği ancak hiç oynatamadığı Grosskreutz, olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski Aslan yine olay çıkardı

Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

Gelecek sezon 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor'da yönetim, Burak Yılmaz'ı kadroya katmak için harekete geçti.

Quaresma: Fenerbahçe beni parayla satın alamaz

Beşiktaş derbisinde oyundan alınan Selçuk İnan'ın sadece Sabri Sarıoğlu'nun elini sıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

3 Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim Dick Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aldığı kararların tam tersini uyguladığını söyledi.

4 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos oldu.

5 Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası ıslıklanan Selçuk İnan da dahil olmak üzere 5 isimle yolları ayırma kararı aldı.

6 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

7 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

8 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

9 Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak Aziz Yıldırım'ın baskılara dayanamayıp salı günü istifasını sunacağı ve Mahmut Uslu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği öğrenildi.