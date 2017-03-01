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Türkiye-Moldova maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de yapacağı hazırlık maçının biletleri tamamen satıldı.

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Türkiye-Moldova maçının biletleri tükendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te oynayacağı maça taraftarların yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek, "Futbolseverlere teşekkür eder, karşılaşmada şimdiden iyi seyirler dileriz." denildi.  

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları kategorilerine göre 10, 20 ve 30 liradan satışa sunulmuştu. 

FİNLANDİYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Açıklamada ayrıca, millilerin 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile Antalya Stadı'nda oynayacağı FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçının bilet satışının ise "taraftarkulubu.tff.org" üzerinden devam ettiği bildirildi.

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