Türkiye rekoru kırdı Avrupa'da gümüş madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 3 bin metre finalinde 8.43.46'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Belgrad'daki Kombank Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde, Yasemin Can kadınlar 3 bin metre finalinde mücadele etti.



Milli atletin ikinci olduğu kategoride, Büyük Britanyalı sporculardan Laura Muir 8.35.67'lik derecesiyle birinci ve Eilish McColgan 8.47.43'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.



Yasemin Can yaptığı 8.43.46'lık dereceyle Alemitu Bekele'nin 2009'da 8.43.50 ile kırdığı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.



Altın madalya alan Muir ise 8.35.67'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı.