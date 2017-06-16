Türkiye'nin en değerli takımı Galatasaray

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'den yapılan açıklamaya göre, "KPMG Football Benchmark" ekibinin hazırladığı "Avrupa Eliti 2017-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu" ile Avrupa'nın önde gelen 32 takımı belirlendi.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİSİ GALATASARAY

Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı raporda, Süper Lig'in en değerli kulübü olarak sarı-kırmızılılar gösterildi. Değeri 377 milyon euro olarak belirlenen Galatasaray'ı 349 milyon euroyla Fenerbahçe izledi. Listeye bu sene giren şampiyon Beşiktaş'a ise 219 milyon euro değer biçildi.

TÜRK KULÜPLERNİN DEĞERİ 945 MİLYON EURO

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray, Türk takımları arasında en değerlisi oldu. Avrupa'da listelenen 32 takım arasında 21. sırada yer alan sarı-kırmızılılara 377 milyon euro değer biçildi. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe de 349 milyon euroluk değeriyle 22. basamakta yer aldı. KPMG'nin değerlendirmesine bu sezon dahil olan şampiyon Beşiktaş ise 30. basamaktan listeye giriş yaptı. Siyah-beyazlılara 219 milyon euro değer biçildi

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ MANU

Araştırmada listenin ilk sırasını 3 milyar 95 milyonluk değeriyle Manchester United aldı.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United en değerli kulüp oldu.