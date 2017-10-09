U 17 Milli Takımımız Mali'ye farklı mağlup oldu

Türkiye Ampute A Milli Futbol Takımımız Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile karşılaşıyor.

Galatasaray, sezon başında alamadığı Asamoah için yeniden harekete geçti.

İç transfere yönelen Beşiktaş yönetimi, devre arası Oğuzhan, Tolgay ve Atiba ile sözleşme imzalayacak.

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Sabri Sarıoğlu optik dükkanı açtı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan, oradan da milli takıma seçilen Sabri Sarıoğlu, yeni bir işe atıldı.