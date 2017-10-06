U17 Milli Takımımız puanla başladı

Milli takım, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADIK

Golün ardından bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen milliler, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Türkiye, ikinci yarının başında rakibin baskısı karşısında zorlandı.

BERABERLİĞİ YAKALADILAR

Yeni Zelanda, 58. dakikada Mata'nın topu filelerle buluşturmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.

Yediği golün ardından dengeyi kuran milli takım, bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Yeni Zelanda'da 90+5. dakikada Mata kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. 17 Yaş Altı Milli Takımı, grubundaki ikinci karşılaşmayı 9 Ekim Pazartesi günü TSİ 14.30'da Mali ile yapacak.