Ensonhaber.com'a dön

UEFA Aboubakar'ın cezasını açıkladı

UEFA, Olimpiakos karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Aboubakar'a 3 maç ceza verdi.

UEFA Aboubakar'ın cezasını açıkladı
Yorum Yap

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Arena'da oynanan mücadelede rakibine yağpmış olduğu hareket sonrasında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın cezası belli oldu.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARINDA YOK

Beşiktaş-Olympiakos maçının ilk yarısında Yunan ekibinin savunmacısı Panagiotis Retsos'a kafa attığı için direkt kırmızı kart gören Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerinde takımını yalnız bırakacak.

DİSİPLİN KURALINA GÖRE 3 MAÇ

UEFA Disiplin Komitesi, Kamerunlu forvete 3 maç ceza verdi. UEFA, disiplin yönetmeliğinin 15. maddesi e bendini esas alarak Aboubakar'a 3 maç ceza verdi. Kurala göre rakibine fiziksel saldırıda bulunan oyuncu 3 maç ile cezalandırılıyor.

Aboubakar, Beşiktaş'ın O. Lyon ile oynayacağı iki maçta ve Siyah-Beyazlılar'ın turu geçmesi halinde yarı finalde oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

Bu arada Vincent Aboubakar'ın cezası kulübe de bildirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM