UEFA Aboubakar'ın cezasını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Arena'da oynanan mücadelede rakibine yağpmış olduğu hareket sonrasında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın cezası belli oldu.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARINDA YOK
Beşiktaş-Olympiakos maçının ilk yarısında Yunan ekibinin savunmacısı Panagiotis Retsos'a kafa attığı için direkt kırmızı kart gören Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerinde takımını yalnız bırakacak.
DİSİPLİN KURALINA GÖRE 3 MAÇ
UEFA Disiplin Komitesi, Kamerunlu forvete 3 maç ceza verdi. UEFA, disiplin yönetmeliğinin 15. maddesi e bendini esas alarak Aboubakar'a 3 maç ceza verdi. Kurala göre rakibine fiziksel saldırıda bulunan oyuncu 3 maç ile cezalandırılıyor.
Aboubakar, Beşiktaş'ın O. Lyon ile oynayacağı iki maçta ve Siyah-Beyazlılar'ın turu geçmesi halinde yarı finalde oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.
Bu arada Vincent Aboubakar'ın cezası kulübe de bildirildi.