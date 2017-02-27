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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Dinomo Kiev-Beşiktaş maçının ardından iki takıma da ceza verdi.

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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’da Dinamo Kiev ile oynanan maçta yaşanan taraftar olaylarından dolayı Beşiktaş’a 60 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

6-0'LIK MAÇ

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 6 Aralık 2016’da Dinamo Kiev ile Ukrayna’da karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrılmıştı.

Disiplin Kurulu ayrıca, ev sahibi Dinamo Kiev’e de aynı maçta yaşanan taraftar olayları, organizasyon yetersizliği ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle 60 bin avro para cezası verdiğini kaydetti.

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