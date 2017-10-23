Ensonhaber.com'a dön

UEFA'dan Türk hakem Meliz Özçiğdem'e görev

Kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.

Yorum Yap

UEFA'dan Türk hakem Meliz Özçiğdem'e görev

UEFA, FIFA kokartlı kadın hakemimiz Meliz Özçiğdem'e görev verdi.

İSVEÇ MACARİSTAN MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras şehrindeki Boras Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, Meliz Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Asa Olsson olacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM