Ümit Milliler Ukrayna ile yenişemedi

Galatasaray, Premier Lig'den teklif alan Carole'u satarak yerine Sead Kolasinac'ı transfer edecek.

Wolfsburg ile Lyon arasında oynanan karşılaşmada Fransız kadın futbolcu Camille Abily, efsane frikikçi Juninhovari bir gol attı.

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Tayyip Erdoğan: Sneijder Hollandalılar gibi düşünmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sneijder'in diğer Hollandalılar gibi düşünmediğini ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi.