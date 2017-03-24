Ümit Milliler Ukrayna ile yenişemedi

2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 40. dakikasında Türkiye öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın penaltı noktasının sol tarafına kullandığı serbest vuruşta, topun gelişine iyi vuran Deniz Hümmet, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımımızı 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
UKRAYNA EŞİTLİĞİ YAKALADI
Karşılaşmanın 62. dakikada Ukrayna beraberlik golünü buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı dışında buluşan Vakulko, yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek maça denge getirdi.
Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.